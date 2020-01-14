مليونية الصدر تستقطب

2020/01/14 | 22:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية للتنديد بـ"الوجود الأمريكي"، قبل أن يعلن زعماء فصائل مسلحة الانضمام إلى ما اسموها "مليونية الصدر".

الصدر: هبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة (مليونية) سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته

قال الصدر في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات الغازية"، داعيًا إلى "ثورة" عراقية، معتبرًا أن نصرها "يفيء على العراق بالخير والبركات".

اقرأ/ي أيضًا: كواليس لقاء الصدر والعامري..



اغتيال سليماني "أنعش" حظوظ عبدالمهدي!

أضاف الصدر: "هبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة (مليونية) سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته".

وفور إطلاق الصدر دعوته، نشر زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، تغريدة رصدها "ألترا عراق"، تضامن فيها مع دعوة الصدر، داعيًا "أبناء الشعب" بالانضمام إلى مليونية الصدر.

من جانبه، التحق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بالصدر والكعبي، حيث دعا في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إلى "وقفة شعبية لرفض الوجود الأمريكي، بالوقت الذي دعا الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إلى "رفض وجود المحتل بتظاهرات مليونية، معتبرًا أن "كل ويلات البلاد من محاصصة وقتل وتفجير وتهجير والقتل على الهوية وتهجير الكفاءات سببها "الاحتلال".

وأثارت دعوة الصدر إلى تظاهرة مليونية، استغراب العديد من ناشطي ساحة التحرير وباقي المحافظات، حيث جاءت دعوة الصدر في وقت يعيش فيه المتظاهرون فترة يحضرون بها لتصعيد جديد التحاقًا بـ"مهلة الناصرية" التي حددها متظاهرو محافظة ذي قار بأسبوع واحد لتلبية المطالب قبل أن يتم نقل الاعتصام إلى الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة وقطعه.

متظاهر لـ"ألترا عراق": كمحتج، لا استبعد أن تكون دعوة الصدر لمليونية ضد الوجود الأمريكي لتخفيف الضغط على الطبقة السياسية

وحذر نشطاء من "تشتت" قد يصيب أتباع الصدر الذين يشكلون عددًا كبيرًا من المعتصمين في مختلف محافظات العراق والذين سقط منهم عدد كبير من الضحايا خلال 3 أشهر، بعد دعوة زعيمهم الأخيرة، متسائلين فيما إذا سيسحب الصدر أتباعه من التظاهرات الشعبية لنقلهم إلى "ثورة" جديدة كما أسماها في تغريدته.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتجاجات تنفض "غبار الحرب"..



مهلة الناصرية مقابل "اتفاق قم"

أحمد وادي، وهو متظاهر في ساحة التحرير، اعتبر في حديث لـ"ألترا عراق"، مليونية الصدر "دخولًا كبيرًا من جمهور كبير هو الآخر، بمطالب وإن كانت نتفق معها، لكنها ليست من أولويات انتفاضة تشرين، مبينًا "خصوصًا في هذه اللحظة الحاسمة التي تقف فيها جميع القوى السياسية على المحك".

أضاف وادي: "كمحتج، لا استبعد أن تكون هذه الدعوة لتخفيف الضغط على الطبقة السياسية"، مشيرًا إلى أنه "نخشى من دخول الميليشيات الموالية لإيران، لأن لنا معهم تاريخًا لا يسر من العنف والتعرض للتظاهرات".

نشطاء، دعوا إلى إبعاد مكان "مليونية الصدر"، من ساحات الاحتجاج التي يتواجد فيها المعتصمون منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، لأن المطالب مختلفة، على حد تعبيرهم.

سالم المياحي، وهو معتصم من محافظة واسط، قال لـ"ألترا عراق"، إنني "مع أن تكون التظاهرات التي دعا إليها الصدر في مكان آخر من الأماكن التي يتواجد فيها المتظاهرون منذ أشهر، معللًا ذلك بـ"الحساسية من وجود الميليشيات المساندة لدعوة الصدر، والمتهمة بنفس الوقت بقتل المتظاهرين"، لافتًا إلى "اختلاف المطالب بين تظاهراتنا والتظاهرات التي دعا إليها الصدر، فضلًا عن التوقيت المريب الذي خرجت فيه الدعوة".

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا طلبت زينب سليماني من أكرم الكعبي قبل لقائه مقتدى الصدر؟ (فيديو)

تحرّكات عراقية نحو "مناوئي" أمريكا..



استعداد للعقوبات أم أوراق ضغط على واشنطن؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليونية الصدر تستقطب "الميليشيات".. قلق وتحذيرات وتوقيت مريب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليونية الصدر تستقطب "الميليشيات".. قلق وتحذيرات وتوقيت مريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).