2020/01/14 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، أمجد عطوان وعلاء عباس، في التقدم خطوة نحو دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.عطوان وعباس، شاركا مع فريقهما الكويت الكويتي امام الفيصلي الأردني في الملحق المؤهل لدوري الابطال، حيث انتهت المواجهة قبل قليل بتغلب الكويت 2-1.وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب العراقي فرحان شكور مع الفيصلي في المباراة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امجد عطوان وعلاء عباس يقتربان خطوة من دوري ابطال آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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