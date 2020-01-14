عاجل: استهداف مرقد الشيخ ابراهيم بالدجيل وانباء عن اصابات

2020/01/14 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر امنية، الثلاثاء، باصابة عدد من ابناء العشائر خلال تصديهم لهجوم داعشي استهدف مرقد الشيخ ابراهيم بن مالك الاشتر في الدجيل.وقال المصادر ان “عدد من ابناء العشائر اصيبوا […]

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