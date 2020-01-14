زعماء العراق يرفضون الوجود الأميركي علنا ويؤيدونه في السر

2020/01/14 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميدل ايست أونلاين/تسريبات نيوز واشنطن تعتبر الوجود الأميركي ضروريا لاستقلال العراق!َ واشنطن – قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون […]

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