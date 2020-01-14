الإعلام الأمني: استهداف معسكر تدريب التاجي بصواريخ كاتيوشا

2020/01/14 | 22:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استهداف معسكر تدريب التاجي بصواريخ كاتيوشا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر".

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