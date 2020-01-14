هجوم صاروخي على قاعدة التاجي

2020/01/14 | 22:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة التاجي شمال بغداد الى هجوم صاروخي.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم سقوط 5 صواريخ نوع كاتيوشا ضمن مقتربات قاعدة التاجي، ولغاية الان لم ترد اي معلومات بخصوص الاصابات".

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