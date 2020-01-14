متظاهرو التحرير يرفصون دعوات التظاهر على حساب دماء شهداء

2020/01/14 | 22:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رفض متظاهرو ساحة التتحرير الدعوات التي تطلقها شخصيات سياسية "من خارج العراق " الى التظاهر ، مطالبين بعدم نسيان دماء اكثر 600 شهيد قتل بنيران مجهولة واخرى تابعة لقوات الشغب .

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