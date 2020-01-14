2020/01/14 | 22:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بعد حديثه عن الوجود الاميركي، بالقول إن هناك 179 نائباً منتخباً بأمر الشعب صوتوا لخروج القوات الاميركية من العراق.وقال الكعبي مخاطباً بوميبو في بيان تلقته وكالة صدى، “لدينا اسماء لــ 179 نائبا عراقيا وطنيا مقداما مُنتخبا بأمر الشعب صوتوا وخلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن الكعبي يرد على بومبيو: لدينا 179 نائبا منتخبا صوتوا لخروج قواتكم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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