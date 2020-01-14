النهج الديمقراطي - عندما توظف حركات الإسلام السياسي لإجهاض الثورة

2020/01/14 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحيةمنذ نهاية سنة 2018 انطلقت الموجة الثانية من السيرورة الثورية في منطقتنا، ولهذه الموجة خصائص تميزها عن الموجة الأولى؛ فإذا استطاعت الشعوب أن تنتفض من أجل التعبير عن غضبها ضد الاستبداد والحكرة وأن توجه حراكها تحت شعار “الشعب يريد” الذي نتج عنه إسقاط رؤوس الأنظمة الفاسدة؛ فإن تلك الموجة تعرضت لردة فعل قمعية قوية شاركت فيها فلول الأنظمة المستبدة المستهدفة، متحالفة مع الامبريالية والأ......

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