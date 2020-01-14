فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 20

2020/01/14 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم في مهب العبارة ْ..ومهب الكلامْاتجاوز حزني واترك كل الدفاتر ِكيما يشب على حاشية الحب معنى السلام ْو تشب ُّالمواعيدُ والكلماتُ ِ والأغنياتُ ِثم يشبُّ الغرام ْ|*وفي كلْمتينأثنتيناقول اتركوا" بلاديَ للعاشقين"*وطني على مرمى حجرواليه قد تعبت دروب الشوقوارتبكت مواعيد السفر*الشاعر يستيقظ ليقول كلمة محبةليغرد ان الحياة تستحق ان نتمسك بجماليات......

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