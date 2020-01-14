سمير حنا خمورو - قائمة الافلام المرشحة لجائزة الاوسكار، وتوقعاتنا

2020/01/14 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو قائمة الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار، وتوقعاتنا سمير خمورو أعلنت في مدينة لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار.يذكر أنه من المقر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثانية والتسعين يوم الأحد الموافق 9 شُباط /فبراير 2020 على مسرح دولبي في هوليوود ، كما سيتم بث حفل جوائز الأوسكار تلفزيونيا و مباشرة إلى أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم .ونال فيلم (الج......

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