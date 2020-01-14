داعش يهاجم مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل

2020/01/14 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان تنظيم داعش هاجم مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "القوات الامنية وابناء المنطقة يحاولون التصدي للهجوم العنيف الذي خلف شهداء وجرحى".

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط 3 قنابر هاون في بساتين قرية الرعاية بقضاء بعقوبة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "3 قنابر هاون سقطت مساء اليوم ، في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط عدة صواريخ على قاعدة التاجي دون خسائر بشرية.

وذكرت الخلية، في بيان مقتضب: "استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر".

قبيل ذلك،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الثلاثاء، توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم س

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