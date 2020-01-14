خلف: لجنة التحقيق في اغتيال القادة الشهداء توصلت لاستنتاجات مهمة

2020/01/14 | 22:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الثلاثاء، عن توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوي...

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