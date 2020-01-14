بيان الداخلية المصرية حول وفاة مصطفي قاسم

2020/01/14 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة “مصطفى قاسم” المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق بإحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.صرح المتحدث بإسم وزارة الداخلية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت […]

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