2020/01/14 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / احتراق بوابة جامعة واسط جنوب بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : احتراق بوابة جامعة واسط جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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