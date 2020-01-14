4 بعثات أجنبية تنهي أعمال التنقيب في ذي قار

2020/01/14 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية / حازم محمد حبيب

أنهتْ اربعُ بعثات اجنبية اعمال التنقيب في مواقع اثرية مهمة في ذي قار ضمن العقد المبرم مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار.

وقال مدير مفتشية الاثار في ذي قار طاهر كوين في تصريح لـ»الصباح»: ان اربع بعثات اجنبية تعمل في المحافظة انهت مواسمها في اعمال التنقيب ضمن العقد المبرم مع وزارة السياحة والاثار، مشيرا الى ان البعثات هي الفرنسية التي تعمل في موقع (لارسا) في البطحاء غرب الناصرية، والايطالية في تل (ابو طبيرة) في الناصرية والايطالية الاخرى في موقع تل (زرغل) في قضاء الدواية، اضافة الى البعثة البريطانية من المتحف البريطاني التي انهت موسمها في موقع (تلوا) الاثري في قضاء النصر.

واوضح ان بعثات التنقيب المذكورة هي اخر بعثات غادرت المحافظة بعد انتهاء اعمالها، منوها بان عملها شهد نجاحا كبيرا وحققت اكتشافات مهمة سيعلن عنها بعد الانتهاء نهائيا من العمل

في تلك المواقع.

واشار كوين الى ان عددا من البعثات ستعاود نشاطها في المواقع التي تعمل فيها خلال نيسان المقبل، بينما ستعود بعثات اخرى للعمل خلال ايلول المقبل، مؤكدا ان جميع المواقع الاثرية التي جرت فيها اعمال التنقيب مؤمنة بشكل كامل، وان جميع المكتشفات تم تسليمها الى المتحف الوطني في بغداد.

واضاف ان هناك تعاونا مع شرطة حماية الاثار وقيادة شرطة ذي قار لاجراء جولات دورية مكثفة على تلك المواقع وحمايتها، لافتا الى تسجيل حالات تجاوز محدودة على تلك المواقع تمت السيطرة عليها وتأمين الحماية الكافية لها.

في السياق نفسه قال مدير الدفاع المدني في ذي قار صلاح ابو سهير لـ»الصباح»: ان فرق الدفاع المدني عثرت اثناء قيامها باعمال المسح في عدد من مواقع المحافظة على ست قطع اثرية مهمة تعود الى العصور السومرية القديمة.

وبين ان الفرق عثرت على تلك القطع بالقرب من مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات، حيث سيجري تسليمها الى مفتشية الاثار في ذي قار وفق محضر رسمي.

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