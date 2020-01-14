2020/01/14 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريسان الخزعلي

بين فهد الاسدي وطارق ياسين

كتب القاص المبدع / فهد الاسدي / عن الزوالات، زوالات الواقع العراقي ، وقد صحا على ( عدن مضاع ) ..، ولم تكن طيوره يوما ً ارضيّة ً جاهزة ً للذبح، وانما كانت ( طيور السماء ) المبحرة باتجاهات متعددة غامضة ؛ وما ( معمّرة عِلي ) الّا الاشارة الى خراب هذه المعمّرة

وزوالها .

في مجموعته – طيور السماء، كان الزوال زوال الانسان القسري ، وقد كان القاص مدهِشاً في استعادة ترتيلة اعدام الزنجي ( حلب بن غريبة ) ..، وهي استعادة لصورة موت الفقراء المحتجّين ، وكانت تجسيداً واقعياً وبراعة ً فنية ً في التشكيل السردي .

استثمر الشاعر المبدع / طارق ياسين / قصة اعدام ( حلب بن غريبة ) شعرياً ، متماهياً مع واقعيتها ودلالاتها بحسّه الشعري العميق، وكتب قصيدة طويلة بالعنوان

ذاته .

إنَّ الأهمية الفنية تُحتّم الاشارة هذه لتوضيح فاعلية تفاعل الاجناس المختلفة في توليد عمل ٍفني لاحق من عمل ٍ فني سابق، وقد احتفظ المبدعان الراحلان بلمسة خصوصيتيهما، وتلك هي َ علامة الذين ليسوا كسواهم .

يقول الشاعر / طارق ياسين / في مقطع من قصيدته :

حلب يابن غريبه ياوسيع العين ..



إمشينه لهلنّه ياحلب نرجع

جيب اوياك عصّاة التنوش الكَمره وازود نوش

وآنه إو شبح موتك والشمس نربطهه ويّه الهوش

بلجن يا حلب نحلبها من تشبع كَصيل إو ماي

خل تسرح إوتندل المراعي الواسعه الخضره

ياحلمان بالحلم الجبير إو دولة الفقره...



(مامش دولَه للفقره) .

سفينه امحمِلَه ابموتاهه يبني ياحلب والهوه ايكَص الماي

وحيده إو جنّك انت إوياي

عصاك ابطولك اتفج العشب واتوسّع الكَمره

ولا جرحوك..



ولا ساووك بالحفره

ولا شفتك ابعيني ابطولك املولح عله السدّه ابعمر عرّيس

حلب يابن غريبه يا وسيع العين..

عِوَض عنك يموت الموت ..

اموت آنه ..وادري الموت ماينغش .

" حلب بن غريبة " بين ( فهد الاسدي وطارق ياسين ) فرصة سانحة في مشاغلة الذاكرة لاستذكار مبدعَين مازالا عصيين على النسيان ...

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