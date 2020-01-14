كتلة الفياض تضع شروطا لاعادة عبدالمهدي رئيسا للحكومة

2020/01/14 | 22:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت، حركة عطاء، التي يرأسها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، سبعة شروط لاعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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