2020/01/14 | 22:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين: داعش استهدف نقطة مرابطة وتم التصدي واحباط الهجوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين: داعش استهدف نقطة مرابطة وتم التصدي واحباط الهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).