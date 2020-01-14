“القوى العراقية” ينفي تفعيل المطالبة بأنشاء اقليم للمحافظات المحررة ويعدُّ العراق خيمة لكل المكونات

2020/01/14 | 22:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال انها رغبات قديمة لكنها تتطلب اجماعاً شعبياً قبل أي شيء بغداد – وعد الشمري: نفى تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، تفعيل المطالبة بأنشاء اقليم للمحافظات المحررة، لافتاً إلى وجود رغبات قديمة بهذا الاتجاه لم تصل بعد إلى مرحلة القناعة، مبيناً أن اتخاذ قرار “الفيدرالية” يتطلب اجماعاً شعبياً لأبناء المكون الذي يمثله التحالف في مجلس ...

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