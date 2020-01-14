المالية النيابية: الاتفاقية مع الصين باطلة ومخالفة للدستور والبرلمان لم يصادق عليها

2020/01/14 | 22:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير قانوني انها امر معلق لحين تشكيل حكومة جديدة بغداد – الصباح الجديد: حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي مع الصين لكونها “باطلة” ولم يصادق عليها مجلس النواب، مبيناً أن عدم تقديمها في مجلس النواب من قبل الحكومة يعد مخالفة ...

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