الفتح: تكليف رئيس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل وعبد المهدي بعيد عنه

2020/01/14 | 22:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد : اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان قضية حسم تسمية رئيس وزراء جديد قد وصلت الى نهايتها وان التكليف سيعلن الأسبوع وعبد المهدي بعيد عن التكليف, مشيرا الى ان القوى الشيعية تجري مشاورات مع الكرد والسنة لغرض دعم المرشح المقبل .وقال جابر في تصريح اطلعت ...

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