2020/01/14 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاث قنابر هاون في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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