داعش يهاجم مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل

2020/01/14 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان عناصر داعش الارهابية هاجمت مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "داعش هاجم مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين والقوات الامنية وابناء المنطقة يحاولون التصدي للهجوم".

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