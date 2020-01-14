ثاني قصف.. سقوط 4 قذائف هاون شمال شرق بعقوبة

2020/01/14 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 قذائف هاون شمال شرق بعقوبة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان"4 قذائف هاون سقطت على قرية الحد الاخضر في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

وكان مصدر افاد في وقت سابق من ،مساء اليوم، بسقوط 3 قذائف هاون على قرية في اطراف ناحية العبارة بمحافظة ديالى.

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