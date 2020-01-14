متظاهرو العراق للصدر :الاحزاب مسؤولة عن خرق سيادة بلدنا وانتظرنا دعمكم لصوت الشعب

2020/01/14 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حمل معتصمو ساحة التحرير وباقي المحافظات التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة منذ الاول من تشرين الاول الماضي، الاحزاب "المستحكمة بالقرار العراقي،مسؤولية خرق سيادة البلد"، معتبرين الدعوات التي تطلقها شخصيات سياسية تقيم في الخارج تجاوزا على حرمة مئات الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهرات .ويقول متظاهرون من بغداد لـ"كلكامش برس "، ان "دعوة السيد مقتدى الصدر، الى مليونية للتنديد بخرق السيادة العراقية من قبل الامريكان، تتحملها الاحزاب المتنفذة التي جعلت من العراق ارضا وسماءا مباحة للتدخلات الاقليمية والدولية".بينما يقول ناشط طلب عدم ذكر اسمه ان "على السيد الصدر ان يدعم التظاهرات الشعبية التي تطالب بانهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء حكم المحاصصة كما كان يدعو ". ويضيف " كنا ننتظر مواقف واضحة من السيد الصدر ،خصوصا في ما يتعلق بالاحتجاجات التي قدم الشعب فيها ما يقرب من 700 شهيد والاف الجرحى وعشرات المخطوفين والمغيبين".اما في كربلاء فقد قال متظاهرون ان " الاحزاب الموالية للجوار وغيرها تتحمل مسؤولية ما جرى على العراق من خراب ونهب ودمار وخرق للسيادة ..انهم اوصلوا العراق الى هذا الحال البائس ،وحولوا بلدنا الى ضيعة لهذه الدولة وتلك".وانتشرت على مواقع التواصل تغريدات تدعو الى مقاطعة الدعوة في محافظة الديوانية والمثنى وبابل .وكان زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،دعا من ايران الى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الاميركي في العراق وخرق وشانطن السيادة العراقية.

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