عصابات المخدرات تغتال ضابطا .. والشرطة تنعى

2020/01/14 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نعت قيادة شرطة بغداد في بيان شهيدها الملازم (ريبوار فاضل) ضابط مكافحة المخدرات الذي ارتقى الى جوار ربه شهيدآ اثر عمل غادر وجبان من العصابات الارهابيه ، وتضرع البيان للمولى القدير عزَّ وجلَّ ان يتغمده برحمته، الواسعة، وأن يلهم الجهاز و أهلهه وذويه الصبر والسلوان .

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