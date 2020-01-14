محمد رمضان بسيارته الرولز رويس على المسرح بحفله فى دبي.. فيديو

2020/01/14 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفلا غنائياً بمدينة دبي الأماراتية ، يوم الجمعة الماضية ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبي ، كما شاركه الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد.وظهر محمد رمضان في الحفل بعدة إطلالات مختلفة وقدم عددًا من الاستعراضات ، وظهر أيضا على المسرح بسيارته البيضاء الرولز رويس، مرتديا بدلة […]

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