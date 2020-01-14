2020/01/14 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي بلومبرج: الجنيه المصري مستمر في الارتفاع مع زيادةتدفقات العملات الأجنبية – البنوك المصرية تسجل تدفقات واردة تصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي (البنك المركزي) – يمكن للجنيه أن يشهد مزيداً من الارتفاع، طبقاً لتوقعات المجموعة المالية هيرميس كسر الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلالعام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنيه المصري يواصل الصعود) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنيه المصري يواصل الصعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).