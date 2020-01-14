2020/01/14 | 23:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مسيرات حاشدة في ميسان، الثلاثاء، تنديدا واستنكارا لعملية اغتيال الشهداء القادة وللمطالبة بإجراء تحقيق داخلي ودولي فيها.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان جماهير ميسان خرجت بمسيرات حاشدة تحت تحت شعار “مسيرة الوفاء” استنكارا للجرائم الأمريكية ودعما لمطلب إخراج القوات الأجنبية.وأضاف ان الجماهير احتشدت قرب مقر هيئة الحشد الشعبي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسيرات الوفاء في ميسان تجدد التنديد بجريمة اغتيال الشهداء القادة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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