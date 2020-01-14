 قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في طبعتها الـ92

2020/01/14 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينمائية، الإثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في دورتها 92 والتي ستقام في 9 و10 من شهر فبراير/شباط القادم في هوليوود.وتصدر فيلم الجوكر قائمة الأفلام الأكثر ترشيحا في مختلف الفئات المتنافس عليها وتلاه فيلم “ذي آيرشمان” الذي جمع آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وفيلم “وانس أبون ا تايم إن […]

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