مكافحة الارهاب يلقي القبض على 3 ارهابيين في الكرمة

2020/01/14 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز مكافحة الإرهاب إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار

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