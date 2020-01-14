الاعلام الامني تعلن مقتل واصابة 7 منتسبين بهجوم لداعش في الدجيل

2020/01/14 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل واصابة ٧ منتسبين بهجوم لداعش في قضاء الدجيل.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش هاجمت أحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد، مما ادى الى استشهاد منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط".

وفاة مدير مرور الديوانية العميد زيد العصامي إثر جلطة دماغية

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل عب

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط 3 قنابر هاون في بساتين قرية الرعاية بقضاء بعقوبة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "3 قنابر هاون سقطت مساء اليوم ، في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحي

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