عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز المحن

2020/01/14 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَ رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أهمية "احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم، والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة"، مبيناً "قدرة العراق على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة"، يأتي ذلك في وقت أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء قرارات مهمة بشأن توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين وكذلك بيع الوحدات السكنية في المجمعات التي تنفذها وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء بحضور المحافظين عن التطورات التي يمر بها العراق والتحديات الصعبة التي يواجهها، مؤكداً أن "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، وان علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، وشدد على أهمية "احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم، والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

من جانبهم، قدم المحافظون في كلماتهم إيجازاً عن الواقع الخدمي والصحي والأمني، وتمت مناقشة تمويل عدد من المشاريع الحيوية من الصندوق العراقي - الصيني في ضوء الاتفاق الموقع بين البلدين.

وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، من بينها: الموافقة على أن يكون بيع المجمعات المنفذة من قبل وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة ببدل السعر الحقيقي من دون مزايدة علنية بحسب الآلية المتبعة، وتخفيض ما قيمته 20 بالمئة من سعر الوحدة السكنية على أن يقسط مبلغ الوحدة السكنية على 25 عاما.

وشهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على منح كل مواطن لا يملك سكناً في ناحية بصية بمحافظة المثنى قطعة أرض سكنية بمساحة 300 متر مقابل مبلغ قدره 50 ألف دينار، ووافق مجلس الوزراء على تخويل المحافظين تشغيل الأجراء اليوميين من إيراداتهم الذاتية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

من جانب آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، مع مبعوث الحكومة الألمانية فيليب اكرمان، قرار العراق انسحاب القوات الأجنبية، وتطورات الأحداث في العراق والمنطقة، وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم.

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