وزير الخارجية القطري في بغداد

2020/01/14 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفادَتْ وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل إلى بغداد اليوم الاربعاء.

ودعا بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "الصباح" وسائل الاعلام الى "الحضور اليوم الساعة 10:30 صباحاً إلى مقرِّ الوزارة؛ لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم، كشف الاحد الماضي عن أن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن سيزور العراق قريباً لإجراء مباحثات مع القادة العراقيين بشأن الازمة في المنطقة.

وقال الحكيم عبر تغريدة على تويتر: إن "نائب رئيس وزراء ووزير خارجية ‎قطر محمد بن عبد الرحمن ‎سيجري مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور للتخفيف من حدة التوترات في منطقتنا".

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