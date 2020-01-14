التعليم: لا إجراءات إدارية بحق الطلبة المتغيبين

2020/01/14 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

نفتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدارها تعليمات بشأن اتخاذ اجراءات ادارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

وأوضح بيان للوزارة تلقته "الصباح" أن "تنفي كل ما أوردته مؤخراً بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة، لا سيما ما نشر عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للمدة الماضية ضمن السنة الدراسية 2019 - 2020".

وأضافت الوزارة أنها حريصة "على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ومن دون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية".

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