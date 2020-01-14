قصف يستهدف قاعدة التاجي العراقية مقر تمركز جنود أمريكيين شمال بغداد

2020/01/14 | 23:47 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء أنه تم استهداف قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.

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