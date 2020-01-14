الكعبي يدعو بومبيو لكشف الـ 50 مسؤولاً الذين رحبوا بتواجد القوات الامريكية في البلاد

2020/01/14 | 23:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، مساء اليوم الثلاثاء على تصريح منسوب لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يقول فيه ان هناك 50 مسؤولا عراقيا يثمنون دور القوات الاميركية في العراق ويرحبون ببقاءها خلال "جلسات خاصة".

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