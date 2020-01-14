حاخام إسرائيلي يقوم بالاساءة والاستعباد لـ 50 امرأة وطفلة في منزل بالقدس

2020/01/14 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه تم العثور على حوالي 50 امرأة وأطفال قصّر يتعرضون للاستعباد والإساءة من قبل حاخام يرأس طائفة دينية يهودية في مجمع سكني في مدينة القدس.وبعد تحقيق سري قامت به الشرطة، تمت مداهمة المنزل لتكتشف أن النساء يتعرضن للتعذيب والحرق وتم إلقاء القبض على الحاخام البالغ من العمر 60 عاماً.وتستمر التحقيقات […]

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