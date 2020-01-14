شاهد.. متظاهرو طهران يهتفون إلى بغداد ويرفعون شعار “الثورة”

2020/01/14 | 23:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل : هتافات ثوار طهران لبغداد قبل قليل :من إيران إلى بغداد ، الفقر ، القمع ، الاستبداد من طهران إلى بغداد شعارنا هو الثورةمن الأحواز إلى طهران ، الاضطهاد الاضطهاد بلوشستان في تغرق ، والنظام يقمع.#IranProtests2020 pic.twitter.com/mx2mLhtytC — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 14, 2020

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