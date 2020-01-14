عبدالمهدي والحلبوسي يؤكدان على عدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات

2020/01/14 | 23:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

زار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الراهنة ، وتداعيات الأزمة الحالية في المنطقة ومسألة تواجد القوات الاجنبية وقرار مجلس النواب حولها.





وأكد الرئيسان، وفقا لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتلقته "الغد برس"، على ان "وجود الثقة بين القادة كفيل بحل جميع القضايا سواء الداخلية منها والخارجية وان الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل في هذه الظروف".

وشددا على "اهمية الاستمرار بإقامة علاقات متوازنة وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات وإقامة علاقات تعاون جيدة مع جميع دول الجوار وتعزيز الصداقة مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وحفظ مصالح وسيادة بلدنا ورفض التدخل بشؤونه الداخلية ، والمضي مع اي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة العراق وتجنيبه المخاطر المستقبلية، ومع أهمية ان يكون العراق نقطة سلام وفي منأى عن الصراعات ، وضرورة العمل المشترك ومعالجة كل الثغرات التي يمكن ان تستغلها داعش ، وكذلك ضرورة تعاون الجميع من اجل ان تفرض الدولة والحكومة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه".

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