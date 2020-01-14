مكبرات الصوت في واسط تدعو للالتحاق بالدوام غدا الأربعاء

2020/01/14 | 23:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بان مكبرات للصوت باشرت بالدعوة للالتحاق بالدوام يوم غدٍ.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " مكبرات للصوت انطلقت بنداء عالي من جوامع حي الجهاد وسط مدينة الكوت دعت الطلاب الى الالتحاق بالدوام في المدارس بدءاً من يوم غد الأربعاء".

وأعلنت قيادة شرطة المحافظة في وقت سابق من اليوم عن إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين الذين تم احتجازهم اليوم.

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