وفاة مدير مرور الديوانية اثر جلطة قلبية

2020/01/14 | 23:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة الديوانية اليوم الثلاثاء، بان مدير المرور العامة في المحافظة توفي بجلطة قلبية.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " العميد زيد فيصل العصامي مدير المرور العامة في الديوانية توفي اثر جلطة قلبية".

وبين المصدر، أن " جثة العصامي تم تحويلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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