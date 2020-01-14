وسائل اعلام ايرانية :خامنئي سيؤم صلاة الجمعة في طهران هذا الاسبوع

2020/01/14 | 23:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة افادت وسائل اعلام ايرانية ان المرشد الإيراني عل خامنئي ، سيؤم صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع .

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