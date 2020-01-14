استعدادا لتسلمه المنصب مجددا .. عبدالمهدي يلتقي الحلبوسي

2020/01/14 | 23:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مساء اليوم الثلاثاء ، القضايا الراهنة ، وتداعيات الأزمة الحالية في المنطقة ومسألة تواجد القوات الاجنبية وقرار مجلس النواب حولها.وأكد الطرفان على ان وجود الثقة بين القادة كفيل بحل جميع القضايا سواء الداخلية منها والخارجية وان الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل في هذه الظروف .واكد المجتمعون على اهمية الاستمرار بإقامة علاقات متوازنة وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات وإقامة علاقات تعاون جيدة مع جميع دول الجوار وتعزيز الصداقة مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وحفظ مصالح وسيادة بلدنا ورفض التدخل بشؤونه الداخلية ، والمضي مع اي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة العراق وتجنيبه المخاطر المستقبلية، ومع أهمية ان يكون العراق نقطة سلام وفي منأى عن الصراعات ، وضرورة العمل المشترك ومعالجة كل الثغرات التي يمكن ان تستغلها داعش ، وكذلك ضرورة تعاون الجميع من اجل ان تفرض الدولة والحكومة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه .ويشير مراقبون ان اللقاء ،ياتي تاكيدا على تسمية القوى السياسية الرئيسة ،عبد المهدي مجددا لتشكيل حكومة مؤقتة لادارة البلاد .

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