مصابون في حريق بمدرسة أمريكية نتج عن تسرب وقود من طائرة

2020/01/15 | 00:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأمريكية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين ابتدائيتين.

وقال عمال الطوارئ في الولايات المتحدة إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.

وقال البيان اليوم الثلاثاء "70 من رجال الإطفاء والمسعفين في الموقع وملتزمون بتوفير الرعاية للمصابين."

ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.

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