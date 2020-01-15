ابو الچون يطالب مشاركة المثنى برسم خطط إستراتيجية في المشروع الصيني

2020/01/15 | 00:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو مجلس النواب العراقي، النائب عدي شعلان ابو الچون، اليوم الاربعاء، محافظ المثنى، بوضع خطط إستراتيجية وبحثها مع المختصين من ابناء المحافظة بالتزامن مع انطلاق مشروع العقد الصيني مع العراق.

وقال ابو الچون، في بيان تلقته "الغد برس"، ان" اغلب المحافظات قدمت خططًا بالتعاون مع شرائح اجتماعية محتلفة"، مبيناً ان "المثنى لم تطرح لغاية اللحظة بحث وتقديم واستشارات لمشاريع بالرغم من انها الأولى بالفقر وتعتبر من اكثر المحافظات أولوية في هذا المشروع وعليها استغلال الفرصة".

وأضاف، ان"على محافظ المثنى فتح قنوات خاصة للناشطين والمختصين بتقديم استشارات ومشاريع وبحثها مع الحكومة المحلية بالمحافظة لأخذ اكثر استفادة من هذا المشروع".

وبين، ان "على جميع مدراء الدوائر والشرائع الإجتماعية ان تكون شريكة لرسم خطة كاملة بكل شفافية كون مستقبل المحافظة الخدمي على محك من هذا المشروع".

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