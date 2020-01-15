الخارجية الأميركية: عقوبات اميركية قاسية بانتظار العراق إذا اشترى منظومة أس 400 الروسية

2020/01/15 | 00:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب الأول لوزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود إن امتلاك العراق المحتمل لمنظومة S-400 قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على العراق.وقال هود ردا على سؤال على صلة في معهد دراسة الشرق الأوسط في واشنطن: "من المرجح أن تصبح المشتريات (S-400) حافزا للعقوبات ، لذلك ننصح شركائنا بعدم القيام بمثل هذه المشتريات".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلاً عن أعضاء في البرلمان العراقي أن العراق يدرس شراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400 وبدأت مشاورات مع روسيا حول هذا الموضوع.تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عدة دول لشراء S-400.

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