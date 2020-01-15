بالفيديو ... متظاهرو الناصرية يردون على

2020/01/15 | 00:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل ،يبين فيه رد المتظاهرين في ذي قار ،على تهديدات اطلقها القيادي بكتائب الامام علي "ابو عزرائيل"،قبل ايام بفض الاعتصامات التي تشهدها البلاد بالقوة في حال لم ينهيها المعتصمين. وكان ابو عزرائيل قد تعرض في شهر تشرين الاول 2019 ، الى الضرب المبرح من قبل متظاهرين بعد ان رفض الشعارات التي اطلقها المتظاهرون ضد ايران والتدخلات الاجنبية في البلاد ، ما فرض نقله الى المستشفى بعد اصابته بجروح بليغة . يشار الى ان "كلكامش برس"، غير مسؤولة عن ما يورد في الفيديو من تعابير ولكنها والتزاما منها باحاطة الشان العراقي تنشر الفيديو .

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