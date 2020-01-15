الأزمة الاقتصادية اللبنانية تجبر لاجئي سوريا على العودة

2020/01/15 | 00:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – هبة الله شعبان رصدت جريدة “L ORIENT” الفرنسية ظاهرة عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا ،حيث ذكرت أنه وفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، فقد عاد 2627 لاجىء سوري تاركين لبنان فى ديسمبر الماضي ،بشكل غير منظم ،ومن المتوقع زيادة أعدادهم فى الفترة القادمة ،وكانت الأعباء المالية سببا رئيسياً فى عودتهم على […]

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